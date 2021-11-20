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В Иране один человек погиб в результате обрушения строительных лесов

Еще 12 пострадали

ТЕГЕРАН, 20 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и еще 12 пострадали в результате обрушения строительных лесов в расположенной в центральной части Ирана провинции Казвин. Об этом заявил в субботу исполнительный директор иранского Общества Красного Полумесяца в провинции Хосейн Асефи.

"Инцидент произошел с рабочими на строящейся силосной башне для пшеницы. <...> В ходе обрушения металлических лесов 13 человек оказались под завалами, один из них погиб", - цитирует его агентство ILNA.

Асефи добавил, что все пострадавшие доставлены в местные медицинские центры.

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