В Иране один человек погиб в результате обрушения строительных лесов

ТЕГЕРАН, 20 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и еще 12 пострадали в результате обрушения строительных лесов в расположенной в центральной части Ирана провинции Казвин. Об этом заявил в субботу исполнительный директор иранского Общества Красного Полумесяца в провинции Хосейн Асефи.

"Инцидент произошел с рабочими на строящейся силосной башне для пшеницы. <...> В ходе обрушения металлических лесов 13 человек оказались под завалами, один из них погиб", - цитирует его агентство ILNA.

Асефи добавил, что все пострадавшие доставлены в местные медицинские центры.