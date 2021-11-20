В Ярославской области арестовали мужчину по подозрению в избиении маленького сына

ТАСС, 20 ноября. Мужчина арестован по решению суда в Тутаеве Ярославской области по подозрению в избиении сына. Младенец с множественными переломами госпитализирован, сообщили на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Заволжским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области в отношении 20-летнего жителя города Тутаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). <…> В ходе предварительного следствия подозреваемый дал признательные показания, судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 12 по 14 ноября 20-летний житель города Тутаева, находясь в квартире, избил своего сына 2021 года рождения из-за плача. Врачи диагностировали у младенца множественные переломы ребер. Ребенок доставлен в детскую областную клиническую больницу. По оценке специалистов, здоровью ребенка нанесен вред средней тяжести.