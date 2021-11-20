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В Уфе наградили мужчину, который спас провалившегося под лед ребенка

Девочка гуляла по замерзшему озеру Солдатское

ТАСС, 20 ноября. Медаль "За доблесть" от госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям вручили мужчине, который спас тонущую семилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.

"За спасение семилетнего ребенка - медаль "За доблесть" от госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Наградили мужчину, который вытащил из воды тонущую девочку", - говорится в сообщении.

ЧП произошло 17 ноября в парке Якутова. По данным ГУ МЧС России по республике, девочка 2014 года рождения гуляла по замерзшему озеру Солдатское в 20 м от берега и провалилась под лед. Ребенка спас 41-летний Денис Наумчик.

Как сообщает региональный госкомитет по ЧС, спасенную девочку Наумчик и его супруга забрали домой, чтобы отогреть. "Вызвали скорую, а к тому моменту нашлась и мама ребенка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время его представят к госнаграде МЧС России.

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