Троих жителей Калужской области задержали по подозрению в похищении человека

ТАСС, 20 ноября. Троих жителей Калужской области, подозреваемых в похищении своего знакомого, с которого требовали деньги, задержали. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей 37, 39 и 47 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По версии следствия, вечером 18 ноября подозреваемые потребовали от знакомого мужчины деньги, а затем насильно поместили его в свой автомобиль и направились в сторону Козельска, где планировали удерживать потерпевшего в доме одного из фигурантов. "По дороге на территории Козельского района они были остановлены сотрудниками полиции, которые пресекли незаконное удержание потерпевшего. Похищенного освободили, а подозреваемых задержали", - отметили в пресс-службе.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемых, добавили в пресс-службе.