Пожар произошел в здании бывшего кинотеатра "Таллин" на юго-западе Москвы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пожар в здании закрытого на реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Таллин" на юго-западе Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 19:13 мск пожар локализован на площади 150 кв. метров, а в 19:27 мск - ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС уточнили, что происходило возгорание мусора и деревянного обрешетника кровли на втором этаже пристройки. "Сведений о пострадавших не поступало", - подчеркнули в главке.

Ранее источник ТАСС сообщил, что пожар начался на крыше здания. В настоящее время кинотеатр закрыт на реконструкцию. Согласно открытым источникам, планируется, что в здании откроются четыре кинозала, а также объекты культурно-досуговой инфраструктуры.