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СМИ: не менее четырех человек погибли на западе Канады из-за наводнений

Один человек пропал без вести

ОТТАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Поисковые группы обнаружили тела четырех погибших в грязевых потоках в западной канадской провинции Британская Колумбия, где со среды объявлен режим чрезвычайного положения в связи с масштабными наводнениями, вызванными ливнями. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

В настоящее время продолжается поиск еще как минимум одного пропавшего без вести.

Ливни в регионе начались в минувшие выходные, когда за несколько дней выпало более 250 мм осадков в виде дождя, что превышает месячную норму. Местами уровень воды в водоемах поднялся на 3,5 м. Из-за этого несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли тысячи домашних животных на местных фермах.

Для ликвидации последствий наводнений привлечены военнослужащие Вооруженных сил Канады.

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