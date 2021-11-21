Двенадцать человек с детьми на квадроциклах застряли из-за снега в Башкирии

УФА, 21 ноября. /ТАСС/. Группа туристов из 12 человек, из которых пять детей, застряли из-за снега в Нуримановском районе Башкирии, сообщает в субботу Государственный комитет республики по ЧС.

"Сегодня вечером в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в Нуримановском районе компания из 12 человек, в том числе пятеро детей, поехали кататься на квадроциклах и застряли", - говорится в сообщении.

По словам членов группы, маршрут был известен для туристов, но из-за снега несколько квадроциклов вышли из строя. Уточняется, что спасателям удалось эвакуировать и доставить на базу отдыха двух человек, продолжаются работы по спасению остальных членов группы.

По данным синоптиков, в Башкирии в ночь на воскресенье ожидается снег, местами метель. Температура воздуха понизится до минус 6 градусов.