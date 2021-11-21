Полиция штата Орегон изъяла более 200 тонн нелегальной марихуаны

ТАСС, 21 ноября. Сотрудники управления по борьбе с наркотиками полиции штата Орегон в ходе обыска складов в населенном пункте Уайт-Сити изъяли около 230 тонн нелегальной марихуаны ориентировочной стоимостью $500 млн. Об этом полиция штата сообщила в субботу на своем сайте.

Во ходе операции, продолжавшейся более двух дней, полицейские провели обыск пяти складов. В результате следственных мероприятий, кроме нелегальной марихуаны, было изъято огнестрельное оружие.

Также во время операции правоохранители задержали более 100 человек. После допроса они были освобождены. Некоторые из задержанных были рабочими-мигрантами, которые проживали на территории складов. Ведется расследование. По предварительным оценкам, оно продлится несколько недель.

В 1973 году в Орегоне была отменена уголовная ответственность за хранение марихуаны. Однако за ее незаконное укрытие следует наказание.