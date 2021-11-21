В Якутске из-за нарушения на подстанции часть жителей осталась без электроснабжения

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Жители некоторых районов города Якутска находятся под ограничением после технологического нарушения на подстанции, идут ремонтные работы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Центральных электрических сетей компании "Якутскэнерго".

"Сегодня, 21 ноября, в 10:21 (04:21 мск) под ограничение электроснабжения попали потребители подстанции "Южная", где произошло технологическое нарушение в работе оборудования. Энергетики незамедлительно приступили к выявлению причин ограничения и срочным восстановительным работам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прервано электроснабжение у потребителей, проживающих в части районов ДСК, Покровского тракта и Сергеляхского шоссе. Число жителей, находящихся под ограничением, не уточняется.