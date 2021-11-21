Ограничение на движение большегрузов вводится во Владивостоке из-за надвигающегося циклона

ТАСС, 21 ноября. Движение большегрузов во Владивостоке будет ограничено с вечера воскресенья из-за надвигающегося циклона, сообщается на сайте мэрии города.

"Ограничения на въезд в город и передвижение по нему большегрузов будет действовать сегодня, 21 ноября, с 19:00 (12:00 мск) до окончания непогоды. Руководителям транспортных предприятий и порта направлены соответствующие уведомления", - говорится в сообщении.

Кроме этого, будет ограничен проезд по самому крутому в краевом центре спуску - на улице Капитана Шефнера.

"Все службы жизнеобеспечения находятся в режиме повышенной готовности, сформированы бригады дорожных рабочих и звенья снегоуборочной техники. Они будут задействованы в работе в круглосуточном режиме", - приводятся слова заместителя главы Владивостока Николая Зайцева.

19 ноября во Владивостоке из-за надвигающегося циклона ввели режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности будет действовать с 8:00 (01:00 мск) 20 ноября до 10:00 (03:00 мск) 24 ноября.

Уточняется, что дождь со снегом во Владивостоке начнется вечером 21 ноября. "Ориентировочное количество осадков составит 30-45 мм, высота снежного покрова - 4-6 см. Выпадение осадков будет сопровождаться гололедно-изморозевыми явлениями (налипание снега на проводах и деревьях, местами гололед, на дорогах гололедица), ветром 18-23 м/с, в ночь на понедельник и в первой половине дня понедельника - порывами до 25-30 м/с", - отмечается в сообщении.