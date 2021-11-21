Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в буксире в Самарской области

САМАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел в кабине буксира, который двигался по реке Кривуше возле Новокуйбышевска в Самарской области. В больницу были доставлены два человека, сообщает в воскресенье Приволжская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, на реке Кривуше в районе поселка Русские Липяги в кабине буксира "Ямбург" произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали двое мужчин 1955 и 1957 года рождения, они доставлены в городскую больницу в Новокуйбышевске", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что буксир следовал из Самары в Новокуйбышевск. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.

В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.