Два человека погибли в ДТП с фурой в Красноярском крае

ТАСС, 21 ноября. Два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с фурой в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в воскресенье.

"Сегодня около 11:00 (07:00 мск) на 760-м км автодороги Р-255 "Сибирь", предварительно, автомобиль Toyota Corolla, двигаясь со стороны города Ачинска в сторону Красноярска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz (фура)", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля (мужчина и женщина), женщина-водитель и десятилетний пассажир доставлены в больницу для обследования.

"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Экипаж ДПС обеспечивает безопасность движения", - добавили в пресс-службе.