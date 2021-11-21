{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число жертв в результате взрыва газа в поселке в Казахстане увеличилось до четырех

Пресс-служба столичного управления здравоохранения сообщила, что "ребенок 2009 года рождения, пострадавший в результате взрыва, скончался вечером 20 ноября"

НУР-СУЛТАН, 21 ноября. /ТАСС/. Ребенок умер в результате последствий прогремевшего в начале недели взрыва газового баллона и пожара в поселке в Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба столичного управления здравоохранения.

16 ноября в поселке Шортанды в квартире барачного типа произошел взрыв газового баллона, за которым последовал пожар. На месте ЧП были обнаружены тела трех человек, еще 10 госпитализированы в районную больницу.

"Ребенок 2009 года рождения, пострадавший в результате взрыва в селе Шортанды Акмолинской области, скончался вечером 20 ноября. Отметим, что ребенок в столичную больницу был доставлен в крайне тяжелом состоянии", - цитирует заявление ведомства агентство Казинформ.

Вечером 7 ноября в городе Актау на юго-западе Казахстана произошел взрыв в кафе, в результате чего здание оказалось полностью разрушено. По данным регионального департамента по чрезвычайным ситуациям, причиной взрыва могла стать утечка газовоздушной смеси. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги
Казахстан
Пандемия COVID-19
СМИ: в Нидерландах пять полицейских получили травмы в ходе ночных беспорядков
Наиболее серьезная ситуация сложилась в Гааге, где протестующие зажигали костры и запускали в сторону блюстителей порядка фейерверки
Читать полностью