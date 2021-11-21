В Волгограде за серию краж из автомобилей бизнес-класса задержан житель Ростовской области

ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в серии краж из автомобилей бизнес-класса в Волгограде задержан полицейскими. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Ростовской области, сообщили в воскресенье в ГУ МВД по Волгоградской области.

"В полицию поступили несколько заявлений от волгоградцев. Во всех случаях владельцы дорогостоящих автомобилей сообщали о том, что неизвестные разбивали стекла дверей и похищали из салона имущество. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Волгограду совместно с коллегами из отдела полиции № 4 (Центральный район) установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался ранее судимый за кражи и разбойное нападение 33-летний житель Ростовской области", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что задержали злоумышленника в Самаре, в настоящее время его уже доставили в Волгоград. Мужчина сознался в содеянном и заключен под стражу. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ("Кража").