Прокуратура начала проверку после жалоб на заводчицу собак из Дзержинска

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по признакам жестокого обращения с животными после жалоб жителей Дзержинска на жительницу одного из домов. Она разводила в квартире биглей и далматинцев. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба надзорного ведомства Нижегородской области.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что жительница одного из многоквартирных домов в Дзержинске организовала в квартире питомник, где разводила биглей и далматинцев. Соседи утверждали, что женщина появляется в квартире раз в два-три дня. "По данному факту органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - сказано в сообщении.

Также прокуратура даст оценку соблюдения местными властями законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.