{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП с перевернувшимся автомобилем в Ленобласти погибли два человека

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Chery Tiggo и его 46-летняя пассажирка погибли на месте в ДТП на автодороге Санкт-Петербург - Псков в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"21 ноября около 14:00 в Гатчинском районе на автодороге Санкт-Петербург - Псков вне населенного пункта водитель автомобиля Chery Tiggo не справился с управлением и съехал в правый кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир, 46-летняя женщина, сидевшая на переднем сидении, погибли на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияЛенинградская область
Три человека погибли в ДТП в Таганроге
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку
Читать полностью