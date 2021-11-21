В ДТП с перевернувшимся автомобилем в Ленобласти погибли два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Chery Tiggo и его 46-летняя пассажирка погибли на месте в ДТП на автодороге Санкт-Петербург - Псков в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"21 ноября около 14:00 в Гатчинском районе на автодороге Санкт-Петербург - Псков вне населенного пункта водитель автомобиля Chery Tiggo не справился с управлением и съехал в правый кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир, 46-летняя женщина, сидевшая на переднем сидении, погибли на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.