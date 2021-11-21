СМИ: береговая охрана Греции спасла 68 мигрантов у острова Крит

АФИНЫ, 21 ноября. /ТАСС/. Береговая охрана Греции спасла в воскресенье 68 мигрантов в море вблизи греческого острова Крит, обнаружено тело одного погибшего. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, в акватории городка Палеохора на Крите в настоящее время проходит операция по транспортировке на сушу 68 мигрантов с борта парусника, в корпус которого начала поступать вода, когда он находился к югу от Крита. К полузатонувшему судну подошел катер береговой охраны, на который перебралась часть мигрантов, другие пересели на грузовое судно, подходившее к Палеохоре. Трое мигрантов получили легкие ранения. На остров также было доставлено тело погибшего.

Спасенных отвезут в местный отдел идентификации мигрантов и беженцев, а в понедельник их, как ожидается, переведут в областной центр - город Ханья. На месте происшествия также находятся группы волонтеров для оказания первой помощи.

Национальность прибывших мигрантов не сообщается.