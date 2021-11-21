Четыре человека пострадали в тройном ДТП с микроавтобусом в Башкирии

УФА, 21 ноября. /ТАСС/. Три автомобиля, включая микроавтобус, столкнулись на трассе в Башкирии. Пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Об этом в воскресенье сообщили в республиканском ГИБДД.

"Сегодня, 21 ноября, в восьмом часу вечера в Стерлитамакском районе на 20 км автодороги Стерлитамак - Красноусольск произошла авария с участием трех автомобилей. По имеющейся информации, столкнулись микроавтобус Citroen и встречный Audi Q7. После следовавшая в попутном направлении ВАЗ-2114 допускает столкновение с Audi", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что за медицинской помощью обратились четыре пассажира внедорожника, включая двоих детей. После осмотра врачей они были отпущены домой. Известно, что на момент аварии в автобусе пассажиров не было. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.