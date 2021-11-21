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В Краснодаре разыскивают избившего собаку мужчину

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Полицейские выясняют обстоятельства нанесения увечий животному в Краснодаре. Неизвестный избил собаку и скрылся, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступил звонок от местного жителя, который пояснил, что выйдя на улицу из своего домовладения, увидел, как неизвестный мужчина избивает собаку. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также оперативно разыскные мероприятия, направленные на установление личности нарушителя", - сказали в пресс-службе.

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РоссияКраснодарский край
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