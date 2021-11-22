В Канаде в результате столкновения фуры и автобуса погиб один человек

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, 13 пострадали в результате столкновения фуры и автобуса в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

ДТП произошло на одном из шоссе недалеко от границы с соседней провинцией Альберта. По не установленной пока причине водитель тягача с прицепом потерял управление и врезался в автобус, следовавший в обратном направлении. После столкновения машины загорелись.

Водитель фуры погиб на месте, 13 человек, находившихся в автобусе, были госпитализированы.