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В Канаде в результате столкновения фуры и автобуса погиб один человек

Еще 13 пострадали

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, 13 пострадали в результате столкновения фуры и автобуса в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

ДТП произошло на одном из шоссе недалеко от границы с соседней провинцией Альберта. По не установленной пока причине водитель тягача с прицепом потерял управление и врезался в автобус, следовавший в обратном направлении. После столкновения машины загорелись.

Водитель фуры погиб на месте, 13 человек, находившихся в автобусе, были госпитализированы.

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Канада
Молния
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