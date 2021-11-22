Вылет четырех авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали по метеоусловиям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Вылет четырех рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово задержали из-за неблагоприятных метеоусловий на аэродромах в пунктах назначения, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.
Задерживаются вылеты рейсов в Тигиль и Усть-Хайрюзово. С 16 ноября задерживается вылет Тиличики, с 18 ноября - в Оссору.
Камчатка находится под влиянием охотоморского циклона. Он принес на полуостров снег с дождем и штормовой ветер до 30 м/с. Его влияние на погоду в крае ослабевает. Дорожники устраняют последствия удара стихии, перебоев в работе общественного транспорта не наблюдается.
В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.