При нападении на бар на западе Мексики погибли два человека

МЕХИКО, 22 ноября. /ТАСС/. Вооруженное нападение совершено на посетителей одного из баров в городе Куицео в штате Мичоакан на западе Мексики. Жертвами неизвестных преступников стали два человека, шестеро получили ранения, сообщил в воскресенье телеканал Televisa.

Прибывшие на место медики доставили пострадавших, в числе которых оказались две женщины, в больницу. Сведений об их состоянии обнародовано не было. Прокуратура региона приступила к расследованию. Пока неизвестно, что могло послужить причиной расправы.

В последние годы Мичоакан стабильно входит в число самых опасных штатов Мексики. В 2020 году, по официальным данным, жертвами насилия там стали более 2,4 тыс. человек. В октябре текущего года федеральное правительство решило направить в этот регион свыше 15 тыс. силовиков, чтобы попытаться улучшить ситуацию в сфере безопасности.

С января по сентябрь в Мексике было зарегистрировано почти 25,4 тыс. умышленных убийств, на 3,4% меньше, чем за тот же период 2020 года. Порядка 50% преступлений такого рода совершается в штатах Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.