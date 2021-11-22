Главврача больницы на Сахалине отстранили за возможную подделку ковид-сертификатов

ТАСС, 22 ноября. Главврача Синегорской участковой больницы на Сахалине отстранили от работы на время следствия - он подозревается в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщили ТАСС в областном Минздраве.

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"На период проведения следственных действий Михаил Сушко отстранен от руководства медицинским учреждением. В отношении главного врача проводятся следственные действия по факту проверки данных о возможной фальсификации сертификатов вакцинации. В настоящее время учреждение осуществляет работу в штатном режиме", - сказали в министерстве.

По данным местных властей, проверку инициировало Министерство здравоохранения Сахалинской области. После выявления информации, указывающей на возможное правонарушение, все сведения передали правоохранительным органам.