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На юге Сахалина из-за приближающегося циклона объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидается мокрый снег, а порывы ветра достигнут 30 м/с

ТАСС, 22 ноября. Циклон испортит погоду на Сахалине 23 ноября - атмосферный вихрь принесет в регион мокрый снег и ветер до 30 м/с. В области объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"По данным Сахгидромета, ночью во вторник в южной части острова прогнозируются сильные осадки, местами очень сильные в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 25-30 м/с. Мокрый снег будет облепливать провода, деревья и т. д. Утром непогода начнет распространятся на северную часть Сахалина. В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию", - говорится в сообщении.

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