Несколько самолетов ушли на запасные аэродромы из-за сильной метели в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Летевшие в Хабаровск самолеты из нескольких городов направили на запасные аэродромы из-за сильной метели. Об этом сообщается в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

"В связи с ухудшением погодных условий, неблагоприятной метеообстановкой на запасной аэродром отправились следующие рейсы: 5627 Южно-Сахалинск - Хабаровск (запасной - Южно-Сахалинск), 1712 Москва - Хабаровск (запасной - Южно-Сахалинск)", - говорится в сообщении.

Также на запасной аэродром в Южно-Сахалинск направили самолет Оха - Хабаровск и рейс из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. Самолеты, летевшие по направлениям Иркутск - Улан-Удэ - Хабаровск и Зея -Хабаровск, ушли на аэродром в Благовещенске.

По метеоусловиям аэропорта отправления на вылет задержали воздушное судно рейсом Хабаровск - Магадан.

По сообщению синоптиков, со смещением южного циклона с 22 по 23 ноября на большей части территории Хабаровского края будет сильный снег, местами очень сильный, метель, в эти сутки будет отмечаться усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами с порывами до 25-30 м/с, на побережье - до 30-35 м/с. Несколько дорог в регионе уже закрыли для автобусов.

В Хабаровске сейчас метель, дует ветер со скоростью 16 м/с. В городе пробки, власти Хабаровска ввели в режим повышенной готовности. К вечеру ветер усилится до 18-23 м/с, к ночи порывы будут достигать 25-27 м/с.