Губернатора Камчатки Солодова оштрафовали за неявку в суд

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Камчатский краевой суд вынес определение о наложении штрафа губернатору Владимиру Солодову за неявку на судебное заседание в качестве ответчика, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

ОАО "Тигильское промысловое хозяйство" обратилось в суд с просьбой признать недействующим часть постановления Солодова об утверждении лимитов охотничьих ресурсов для Камчатки на период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года. 13 сентября на предварительное заседание суда представитель губернатора не явился, запрошенные ранее судом документы предоставлены также не были. Заседание проводилось 20 сентября. 1 октября прошло судебное разбирательство с представителем ответчика - заместителя руководителя министерства экологии и природных ресурсов Камчатского края Владимира Гордиенко. Но в связи с необходимостью представить ответчиком дополнительные доказательства назначили перерыв до 15 октября. По той же причине перерыв назначили и до 22 октября. 21 октября от представителя ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с отпуском Владимира Гордиенко, уполномоченного представлять интересы губернатора по этому делу, до 1 ноября. Суд признал причину неявки ответчика неуважительной.

"Губернатору, как административному ответчику, было вынесено определение о наложении штрафа в размере 30 тыс. рублей за неявку на судебное заседание без уважительных причин. Решение суда в законную силу не вступило - это произойдет 14 декабря. Определение исполнено в добровольном порядке", - сказали в пресс-службе краевого суда.

22 ноября на оперативном совещании глава региона сообщил, что штраф уже оплачен. "Разбирательство показывает абсолютно безобразную дисциплину работы ответственных лиц. Просто уполномоченные представители губернатора перестали являться в суд без каких-либо объективных и уважительных на то причин. В результате был наложен административный штраф, абсолютно объективное решение судьи, я считаю, что другого и не могло быть в этой ситуации", - сказал Солодов.