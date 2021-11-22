Жителя Уфы осудили на три года за финансирование террористической организации

УФА, 22 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за финансирование террористической организации. Всего он перевел в Сирию более 100 тыс. рублей, сообщила пресс-служба МВД по региону в понедельник.

"По материалам МВД по Республике Башкортостан, управления ФСБ России по Центральному военному округу и управления ФСБ России по Республике Башкортостан вынесен окончательный приговор местному жителю за пособничество в финансировании незаконного вооруженного формирования (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 208 УК РФ)", - сказано в сообщении.

Как установили правоохранители, осужденный в мечети познакомился с прихожанином, который призывал его участвовать в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики на стороне запрещенной в Российской Федерации организации "Исламское государство". В 2013 году вербовщик покинул Россию, он был объявлен в международный розыск.

Осужденный начал сбор денег для нужд террористической организации. "Для этого фигурант через социальные сети отправлял текстовые сообщения с призывом к гражданам направлять деньги на джихад и помощь братьям-мусульманам. Всего им было собрано почти 100 тыс. рублей, которые он впоследствии перечислил на расчетные счета, находившиеся за рубежом. В ходе обысков у жителя Шакши была обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература, сим-карты, мобильные телефоны", - добавили в МВД.

Приговором Верховного суда Республики Башкортостан мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.