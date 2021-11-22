Посольство России в США назвало бесчеловечным наезд машины на толпу в Висконсине

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Посольство России в США выразило соболезнования близким погибших в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин), назвав инцидент бесчеловечным.

"Посольство России в США выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в ужасной трагедии в г. Уокешо, шт. Висконсин. То, что произошло, жестоко и бесчеловечно. С особым сожалением узнали, что среди раненых есть дети - участники местного школьного оркестра", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице посольства в Facebook.

Дипломаты также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как ранее сообщили в правоохранительных органах, в 16:39 (01:39 мск понедельника) внедорожник врезался в толпу участников рождественского парада. По меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы. Полицейским удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия". При этом не уточнялось, идет ли речь о водителе автомобиля.