Администрация США следит за ситуацией в Уокешо после наезда машины на толпу

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за ситуацией в американском городе Уокешо (штат Висконсин), где при наезде автомобиля на участников рождественского парада погибли пять человек. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Белом доме в понедельник.

"Мы пока не располагаем всей информацией о произошедшем. Но мы знаем, что у пяти семей в Уокешо горе, поскольку они потеряли близких. Не менее 40 американцев пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил глава администрации США. "Моя администрация очень внимательно следит за ситуацией", - подчеркнул Байден.

Как ранее сообщили в правоохранительных органах, внедорожник 21 ноября врезался в толпу участников рождественского парада. По меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы.