Житель Иркутской области получил три года колонии за призывы к экстремистской деятельности

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к трем годам лишения свободы 25-летнего жителя Иркутской области за призывы к экстремизму и оправдание терроризма. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управлении ФСБ по региону.

"В судебном заседании доказана вина подсудимого в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а также публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). <…> Установлено, что в период с 2018 по 2020 годы осужденный, проживая в Братске, систематически публиковал на личной странице социальной сети "ВКонтакте" призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также материалы, оправдывающие совершение массовых террористических актов", - говорится в сообщении.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.