{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск ограничили из-за ДТП

Пострадавших в аварии нет

ТЮМЕНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области временно ограничено из-за ДТП. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном во вторник пресс-службой управления ГИБДД по Тюменской области.

"В Уватском районе Тюменской области временно ограничено движение транспорта по федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск. В настоящее время проезда по автодороге нет. На 525-м километре трассы водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию, машина въехала в дорожную технику, собрав четыре автомобиля. <...> Предпринимаются все меры, чтобы освободить проезжую часть и обеспечить беспрепятственный проезд по федеральной трассе", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, пострадавших в аварии нет.

Теги
РоссияТюменская областьХанты-Мансийский автономный округ
В Латвии задержали одного из крупнейших мошенников с криптовалютой
Подозреваемый находился в розыске с 2015 года
Читать полностью