Осужденную за шпионаж Цуркан доставили в колонию в Алтайском крае

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, осужденную за шпионаж, доставили в колонию ИК-6 поселка Шипуново Алтайского края. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Анна Ставицкая.

"Цуркан долго везли на поезде через полстраны. Этап был тяжелый, Цуркан выводили в СИЗО Новосибирска и Барнаула. Все это было без нормального питания. Сейчас она в ИК-6 в Шипуново", - сказала защитник.

Согласно ст. 73 УИК, Цуркан должна отбывать наказание в пределах территории субъекта РФ, в котором она проживала или была осуждена, пояснила адвокат.

В этой связи Ставицкая ранее направила обращения уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и директору ФСИН Александру Калашникову.

Мосгорсуд 29 декабря прошлого года приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Суд засчитал в срок наказания время, проведенное ею под стражей с 2018 года, и обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей.