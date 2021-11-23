Дело возбуждено на врача больницы ФСИН после смерти осужденного из Краснодара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении врача межобластной туберкулезной больницы (МОТБ) № 19 ГУФСИН России после смерти жителя Краснодара Дмитрия Бакшеева, осужденного за жестокое убийство женщины и надругательство над ее телом. Об этом во вторник сообщил на своей странице в Instagram правозащитник Алексей Аванесян, адвокат Бакшеева.

Приговор Бакшееву вынес Прикубанский районный суд Краснодара в конце июня 2019 года, он был признан виновным в убийстве женщины и надругательстве над ее телом. Суд приговорил его к 12 годам и двум месяцам колонии. Бакшеев признавал свою вину только в части надругательства над телом и заявлял, что обнаружил женщину уже мертвой. Ранее суд приговорил его супругу Наталью Бакшееву к 10 годам лишения свободы за подстрекательство к убийству. 17 февраля 2020 года адвокат Юлия Федотова сообщала ТАСС, что ее доверитель умер в больнице ФСИН в Ростовской области.

"Сегодня врачу-эндокринологу терапевтического отделения ростовской тюремной больницы № 19 наконец-таки предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). <…> Крайняя судебная экспертиза показала, что и другие сотрудники МОТБ № 19 проявили халатность, повлекшую смерть Димы. Будем контролировать, чтобы и их тоже привлекли к ответственности", - написал Аванесян.

Защитник также опубликовал постановление о предъявлении обвинения по делу о смерти Бакшеева сотруднице больницы Лусине Григорян, которая, согласно документу, допустила недостатки при оказании медицинской помощи осужденному, повлекшие неблагоприятный исход в виде смерти. Ранее Аванесян сообщал ТАСС, что у Бакшеева на стадии предварительного следствия был выявлен туберкулез и проведена операция. Кроме того, мужчина страдал сахарным диабетом.

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве женщины задержали и арестовали супругов Бакшеевых, проживавших в общежитии военного училища, на территории которого обнаружили расчлененное тело женщины. По данным следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеевы и женщина, с которой они познакомились в тот же день, находились на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре. В процессе употребления спиртного женщины поссорились, Наталья Бакшеева потребовала от мужа убить новую знакомую. Дмитрий Бакшеев нанес ей два удара ножом в область груди, а потом расчленил тело.