Вагон с дизельным топливом сошел с рельсов на Кубани

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Вагон с дизельным топливом сошел с рельсов на станции Бузинка в Краснодарском крае во вторник. Краснодарская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента, говорится в сообщении Южной транспортной прокуратуры.

"Сегодня около 14:00 на станции Бузинка Северо-Кавказской железной дороги произошел сход с рельс вагона в составе грузового поезда (всего 53 вагона с дизельным топливом). По поручению Южной транспортной прокуратуры Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате происшествия пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

В ходе проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.