В Забайкалье задержали четырех местных жителей по делу о хищении у сирот 2,8 млн рублей

ЧИТА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Забайкальском крае четырех местных жителей, которых подозревают в хищении у детей-сирот около 2,8 млн рублей с их банковских карт. Об этом сообщила в среду пресс-служба УМВД по региону.

"Предварительно установлено, что житель Забайкальского края, отбывая наказание в местах лишения свободы с 2017 года, вступил в преступный сговор с тремя своими знакомыми. Злоумышленники знакомились с воспитанниками социальных учреждений, которым исполнилось 18 лет, и устанавливали доверительные отношения. В процессе общения они узнавали, есть ли на счетах молодых людей денежные средства, после чего путем обмана и злоупотребления доверием похищали их. В отношении трех участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Также, по материалам дела, фигуранты разными методами получали чужие автомобили и требовали с владельцев деньги за их возврат. Всего следователи возбудили 14 уголовных дел по ст. 158, 159 и 166 УК РФ ("Кража", "Мошенничество" и "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" соответственно).