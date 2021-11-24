Наибольшее число ДТП с неисправным транспортом произошло с начала года на юге Москвы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 20 человек погибли в ДТП с неисправным транспортом в Москве с начала этого года, самым аварийным округом города стал юг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В 158 дорожных авариях с участием неисправного транспорта 21 человек погиб и 208 получили различные ранения. Наибольшее количество аварий произошли в Южном административном округе - 25 ДТП, 4 погибли и 37 человек ранено. Меньше всего дорожно-транспортных происшествий произошло в Северо-Восточном округе - всего одно ДТП с одним пострадавшим", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что в период холодов особенно тщательно необходимо следить за техническим состоянием транспорта. "Убедитесь в исправности всех систем автомобиля. Перед началом пути проверяйте работоспособность щеток стеклоочистителя и количество незамерзающей жидкости в бачке омывателя", - предупредили в ГИБДД.