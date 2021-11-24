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В Казани водитель водовоза насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

По информации прокуратуры региона, ЧП произошло на пересечении улицы Можайского и Горьковского шоссе, погибший мальчик переходил дорогу на зеленый свет

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Водитель водовоза "Камаз" наехал на семилетнего мальчика в Казани, ребенок умер на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

"В Казани на перекрестке Можайского - Горьковское шоссе водитель водовоза "Камаз" наехал на семилетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте. По предварительным данным, мальчик переходил проезжую часть на зеленый свет по регулируемому пешеходному переходу", - сообщает пресс-служба.

На место происшествия выехал прокурора Кировского района города Казань Эльдар Сабиров. Обстоятельства случившегося выясняются.

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