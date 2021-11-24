Дело возбудили в Алтайском крае после исчезновения матери с ребенком

БАРНАУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения жительницы Камня-на-Оби с малолетним ребенком. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"Жительница Камня-на-Оби 17 ноября ушла вместе со своим двухлетним сыном из дома своего отца и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что длительное время нет сведений о месте нахождения пропавших следствием принято решение о возбуждении уголовного дела.

Пропавших ищут также волонтеры "Лиза Алерт".