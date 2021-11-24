В Волжском возбудили дело после отравления подпольным алкоголем местных жителей

ВОЛГОГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном сбыте суррогатного алкоголя возбудили в Волжском Волгоградской области в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчина продавал спиртосодержащую жидкость, от употребления которой умер один человек, еще четверо получили тяжелое отравление. Об этом сообщила в среду старший помощник руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по области в отношении 41-летнего жителя города Волжский возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть человека"). В результате противоправных действий подозреваемого, который, осуществив сбыт суррогатного алкоголя, поставил в опасность жизнь и здоровье других людей, в августе 2021 года скончался один из местных жителей, а еще четверо получили тяжелое отравление, вызванное токсическим действием метанола", - сказала она.

По данным следствия, с июля по сентябрь этого года подозреваемый незаконно сбывал на территории города спиртосодержащую жидкость под видом крепкого алкогольного напитка. Мужчина задержан, в его гараже и автомобиле обнаружены емкости с данной жидкостью.