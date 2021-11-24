Уголовное дело возбудили по факту халатности в администрации района Саратовской области

ТАСС, 24 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области по факту халатности, из-за которой жители нескольких домов остались без отопления. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

"Новоузенским следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту халатных действий сотрудников администрации Краснокутского муниципального района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следователей, администрация Краснокутского муниципального района закрыла две котельные на улице Коммунистическая и в Авиагородке города Красный Кут. Одна из котельных обслуживала 55 жилых домов, в которых зарегистрированы 1,1 тыс. абонентов, вторая котельная работала на четыре жилых дома и 348 абонентов. При этом с момента окончания прошлого отопительного сезона в апреле 2021 года по настоящее время часть жителей этих домов на индивидуальные источники теплоснабжения не переведены.

В результате 383 человека живут в квартирах, где нет своих источников теплоснабжения, централизованное отопление выведено из эксплуатации, "что привело к необеспечению своевременного начала отопительного сезона 2021 - 2022 годов", сообщили в пресс-службе СК.

Материалы для уголовного дела поступили от прокуратуры Краснокутского района Саратовской области, следователи теперь изучают все обстоятельства нарушения закона.