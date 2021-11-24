В ДТП на льду реки Лены в районе Якутска пострадали три человека

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Трое человек пострадали при столкновении микроавтобуса и катера на воздушной подушке на льду реки Лены в районе Якутска. Об этом сообщила в среду пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

"По предварительным данным, известно о трех пострадавших пассажирах, находящихся в момент столкновения в катере на воздушной подушке - двух женщинах и одном мужчине. После столкновения пострадавшие были доставлены в республиканскую больницу с травмами средней тяжести. За рулем автомобиля находился 24-летний житель Якутска", - говорится в сообщении.

Сообщение о столкновении судна на воздушной подушке "Хивус" и автомашины Toyota Hiace на льду поступило примерно в 12:00 (06:00 мск).

Сотрудники транспортной полиции устанавливают причины, побудившие водителя выехать на лед при нефункционирующей переправе.