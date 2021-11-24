Уголовные дела о контрабанде лесоматериалов на 4 млн рублей возбудили в Тюмени

ТАСС, 24 ноября. Сотрудники Тюменской таможни возбудили два уголовных дела в отношении предпринимателей из Кургана, незаконно экспортировавших в Казахстан лес на 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

"Тюменской таможней возбуждены два уголовных дела в отношении предпринимателей по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через государственную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предприниматели из Кургана предоставили документы, содержащие недостоверные сведения о вывозимых лесоматериалах, и незаконно переместили через границу РФ в Казахстан лесные ресурсы общим объемом 625 куб. м на 4 млн рублей.

"В настоящий момент в отношении данных лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - отметили в пресс-службе.