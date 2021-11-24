В Карелии опрокинулся туристический автобус со студентами

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 ноября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали, пять из них госпитализированы после опрокидывания туристического автобуса со студентами на трассе в А-121 "Сортавала" в Карелии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ранее источник ТАСС сообщил, что пострадали четыре человека. "Всего в салоне находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов - студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии и сопровождающие. В результате аварии медицинская помощь потребовалась шестерым пассажирам, пять из которых доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе.

В МВД уточнили, что ДТП произошло около 11:00 мск, автобус двигался в сторону города Сортавала. "При прохождении левого поворота водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием", - уточнили в полиции. Водитель признаков опьянения не имеет, водительское удостоверение соответствующей категории ("Д") имеет в наличии.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии выясняются.