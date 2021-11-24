Гендиректора уральской птицефабрики оштрафовали за загрязнение почв вредными веществами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Гендиректор птицефабрики в городе Среднеуральске Свердловской области оштрафован за незаконное хранение отходов, которое привело к загрязнению окружающей среды вредными веществами, в том числе нефтепродуктами, серой, фосфором. Сумма штрафа составила 150 тыс. рублей, сообщили в среду в региональном управлении СК РФ.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Хранение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды"), ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Транспортировка и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды") и ч. 2 ст. 315 УК РФ ("Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2016-2018 годах подсудимый для уменьшения расходов на обезвреживание опасных отходов производства давал указания по транспортировке и хранению куриного помета в заполненном хранилище в Среднеуральске. Его действия привели к разливу отходов на прилегающие к хранилищу участки и их загрязнение химическими веществами.

Кроме того, в 2018-2019 годах подсудимый давал указания транспортировать отходы на участки в Нижнесергинском и Богдановичском районах, что привело к их загрязнению. В общей сложности материальный ущерб составил более 135 млн рублей.

Следствием СК России было допрошено более 100 свидетелей, проведены экспертизы, которые подтвердили загрязнения почвы такими веществами, как азот аммонийный, калий, нефтепродукты, сера, фосфор. Гражданский иск о взыскании компенсации за причиненный вред рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.