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Полицейский пострадал при задержании мужчины, стрелявшего во время конфликта в Анапе

В региональном управлении МВД уточнили, что сотрудник получил ножевое ранение

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудник полиции получил ранение ножом в результате задержания 21-летнего жителя Ростовской области, которого подозревают в стрельбе во время конфликта, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Злоумышленник выстрелил из травматического оружия в одного из полицейских и ударил его ножом в область шеи. На месте раненому сотруднику полиции была оказана медицинская помощь, он с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен В в ЦРБ г. Анапа", - сообщили в пресс-службе.

Во вторник ТАСС сообщал, что сотрудники полиции Анапы задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе. По предварительным данным, в ходе конфликта в Анапе один из участников стрелял в воздух из травматического оружия, после чего скрылся, его разыскивали, полиция проводит проверку.

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