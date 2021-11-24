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На северо-востоке Москвы ликвидировали возгорание в магазине "Лента"

Площадь пожара составила 3 кв. м

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в магазине "Лента" на улице Академика Королева в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Возгорание ликвидировано, его очаг находился в одном из помещений "Ленты". Площадь составила 3 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из магазина "Лента" на улице Академика Королева эвакуированы 70 человек из-за задымления на цокольном этаже. Другие магазины в здании не эвакуировались. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Пострадавших нет.

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