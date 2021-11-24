Глава СК возбудил в отношении арбитражного судьи дело за посредничество во взяточничестве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, которая подозревается в посредничестве во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Председателем Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Производство по уголовному делу поручено сотрудникам второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Кондрат, располагая информацией о том, что ее коллега рассматривает одно арбитражное дело, в сентябре 2020 года встретилась с ней в ресторане и рассказала о том, что к ней обратились люди, готовые передать $50 тыс. в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по данному делу.

"В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу принять вышеуказанное решение в рамках арбитражного дела за денежное вознаграждение, а сама решила выступить посредником при передаче денежных средств. Однако ее коллега обратилась в правоохранительные органы, после чего сделка проходила уже под контролем оперативных служб. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отметили в СК.