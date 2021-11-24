В Удмуртии возбудили дело после жалоб на жестокое обращение с детьми в школе

ТАСС, 24 ноября. Уголовное дело возбуждено в Удмуртии в отношении педагога Красногорской гимназии после жалоб родителей о жестоком обращении с детьми, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Прокуратура Красногорского района провела проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей. Материалы проверки направили в следственные органы. "По итогам их рассмотрения в отношении педагога возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним")", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии по поручению главы региона Александра Бречалова проверяют информацию о возможном жестоком обращении с детьми в школе в Красногорском районе.

По предварительным данным, от действий учителя пострадали шестеро детей из начальной школы. В правительстве Удмуртии ТАСС сообщили, что женщина отстранена от работы. Школьники продолжают обучение с другим учителем. Детям и родителям окажут психологическую помощь, для этого в Красногорское направят бригаду специалистов из Ижевска.