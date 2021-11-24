Суд в Москве оправдал женщину, напавшую на мирового судью во время заседания

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы оправдал Ирину Теслю, обвиняемую в применении насилия к судье в ходе заседания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Измайловским районным судом Москвы в отношении Тесли Ирины вынесен оправдательный приговор", - сказала представитель суда.

Женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия).

Как ранее сообщали в пресс-службе суда, 8 апреля женщина находилась в зале судебного заседания одного из судебных участков Москвы, где рассматривалось дело об административном правонарушении в отношении нее. Тесля высказала угрозу причинения вреда здоровью в адрес мирового судьи, рассматривавшего дело, а также применила к судье насилие, нанеся несколько ударов по рукам и телу.