Пьяный мужчина пытался через КПП попасть в посольство США в Москве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который пьяным пытался пройти через КПП на территорию посольства США. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, он госпитализирован с сильным отравлением алкоголем.

"Днем 23 ноября в полицию от дежурного по охране дипломатических представительств поступила информация о том, что в Большом Девятинском переулке, дом 8 пьяный мужчина пытался пройти через КПП на территорию посольства США. Он задержан", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в ходе проверки выяснилось, что задержанный - 57-летний уроженец Курской области без определенного места жительства. Ему вызвали скорую, мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом - сильная интоксикация алкоголем. "Проводится проверка", - добавил источник.