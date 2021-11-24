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Пьяный мужчина пытался через КПП попасть в посольство США в Москве

Его госпитализировали с предварительным диагнозом - сильная интоксикация алкоголем

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который пьяным пытался пройти через КПП на территорию посольства США. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, он госпитализирован с сильным отравлением алкоголем.

"Днем 23 ноября в полицию от дежурного по охране дипломатических представительств поступила информация о том, что в Большом Девятинском переулке, дом 8 пьяный мужчина пытался пройти через КПП на территорию посольства США. Он задержан", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в ходе проверки выяснилось, что задержанный - 57-летний уроженец Курской области без определенного места жительства. Ему вызвали скорую, мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом - сильная интоксикация алкоголем. "Проводится проверка", - добавил источник.

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